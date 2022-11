PL contesta urnas no segundo turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressou ontem, por meio de seu partido, com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral em que pede a anulação dos votos em urnas

No clima de tensão em que se encontra o País, com boatos de golpe militar, o general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz disse em entrevista publicada ontem pela BBC que o novo governo do PT não tem motivos para temer a atuação dos militares nos próximos quatro anos. Ele diz apostar em uma relação harmônica entre Lula e os militares.

O general da reserva é um dos militares mais respeitados de sua geração. Mesmo na reserva, ele é frequentemente procurado por interlocutores interessados em saber como funcionam as engrenagens das Forças Armadas do Brasil

Poder Moderador

Santos Cruz deixou claro que Brasil não tem poder moderador. “O que está escrito na Constituição não dá nenhuma pista, nenhum direito explícito de que as Forças Armadas possam interferir no funcionamento dos outros poderes.

Qual é o nosso poder moderador? “Nossa Constituição, nossas leis, nossos parlamentares, nosso Judiciário e nosso Executivo com todos os defeitos que eles têm. Eles são obrigados a procurar uma conciliação. Eles são obrigados a procurar a harmonia prevista na Constituição sem interferência da área militar”, disse o general de reserva.

Bolsonaro pede anulação de urnas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ingressou ontem, por meio de seu partido, com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral em que pede a anulação dos votos em urnas com “mau funcionamento” utilizadas nas eleições de 2022. O documento alega que supostas “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” foram comprovadas nos modelos de urnas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015. A petição ainda cita o laudo produzido pelo auditor do sistema eletrônico contratada pelo PL, partido de Bolsonaro e realizada pelo Instituto Voto Legal.

Sem TSE

Na peça, a defesa de Bolsonaro também pede a criação de uma “Comissão Técnica Independente de Verificação Extraordinária”, que seria formada por “profissionais especializados, com notório saber técnico em auditoria de sistemas de informação, através de arquivos de log de sistemas”. O presidente também exclui a possibilidade de funcionários do TSE integrarem o grupo. É mole?

Reação do PT

A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu ontem à decisão do PL, de Jair Bolsonaro, de pedir que o Tribunal Superior Eleitoral invalide os votos computados em 279 mil urnas no segundo turno da eleição presidencial. “Chega de catimba, de irresponsabilidade, de insultos às instituições e à democracia”, afirmou Gleisi nas redes sociais, completando que a eleição foi decidida no voto e o Brasil precisa de paz para construir um futuro melhor.

Contas no TCE

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), definiram para o dia 6 de dezembro o julgamento das contas do governador do Amazonas, Wilson Lima e o dia 13 de dezembro para o julgamento das contas do prefeito de Manaus, David Almeida, ambas referentes ao exercício de 2021 de ambas as gestões. A definição da data foi anunciada durante a 42ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã desta terça-feira (22).

Homenagem ao diretor do IPAAM

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) outorgou ontem a medalha Ruy Araújo, ao diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Juliano Marcos Valente de Souza, em sessão presidida pelo deputado Adjuto Afonso (UB), após propositura do deputado Sinésio Campos (PT).

Amazonas gigantesco

Em seu discurso, Juliano Valente solicitou salva de palmas aos servidores do IPAAM e salientou que o Amazonas é um estado gigantesco, que representa 20% do território brasileiro, o que dificulta a fiscalização ambiental, mas que trabalha com três frentes: licenciamento, fiscalização e a valorização dos servidores.

Alessandra Campêlo

A deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas ontem (22) para pedir a regularização fundiária da Comunidade do Cruzeirinho, em Boca do Acre. A iniciativa tem o objetivo de beneficiar400 famílias que trabalham no setor primário na localidade. De acordo com a deputada, a comunidade que não tem regularização da terra, embora ocupem o espaço há mais de 20 anos.

Joana Darc – amiga do idoso

A deputada Joana Darc (União Brasil), recebeu ontem ( 22), o título de “Amiga do Idoso, durante solenidade de comemoração do 26º aniversário do Conselho Estadual do Idoso do Amazonas.

O reconhecimento ao trabalho de Joana Darc, em favor dos idosos, aconteceu na sede da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM). A parlamentar reafirmou agradeceu a homenagem e reafirmou o compromisso de continuar lutando pela pessoa idosa.

José Ricardo na equipe de transição

O deputado federal, José Ricardo (PT), foi confirmado ontem (22), como um dos nomes para compor equipe de transição do Governo Lula. Ele fará parte da equipe de Desenvolvimento Regional.

José Ricardo, que foi um grande apoiador de Lula, é décimo amazonense confirmado para o governo. Por meio de nota, o parlamentar confirmou que aceitou o convite para participar do GT, pois o momento é importante para debater assuntos com o olhar para a Amazônia.

Abuso Infantil

A Polícia Federal cumpriu ontem (22) 21 mandados de prisão, motivados por condenações de crimes relacionados ao abuso sexual infantil no país. Batizadas de Operação Guardiões da Infância, as ações tiveram início em agosto, com cumprimento de mandados de prisão de criminosos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade. Mais de 100 foragidos foram detidos nos 26 estados e no Distrito Federal desde o início das ações.

Alonso presidente

De acordo com os bastidores, o arranjo para eleger o atual comandante da Manauscult, Alonso Oliveira (Avante), presidente da Câmara Municipal de Manaus já está definido. Suplente, ele assumirá a cadeira do vereador Wanderley Monteiro (Avante), eleito deputado estadual nas últimas eleições. Após racha entre os parlamentares, devido às divergências na escolha do novo presidente, o prefeito David Almeida (Avante) resolveu convocar os vereadores mais chegados para um almoço, na tarde de ontem. Entre os os assuntos discutidos, estava justamente o nome para comandar a Câmara. Muitos vereadores cogitavam o nome de Yomara Lins (PRTB), de perfil moderador e com bom trânsito entre os poderes.

Amazonas está na presidência do Conselho Nacional de Secretários de Administração

Secretário da Sead Amazona na presidência do Consad

O titular da Secretaria de Administração e Gestão do Amazonas (Sead Amazonas), Fabrício Rogério Cyrino Barbosa, foi eleito ontem (22), na presidente do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), colegiado que reúne representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. A secretária de Administração do Estado da Paraíba, Jacqueline Gusmão, foi definida como primeira vice-presidente do Consad e o secretário de Planejamento e Gestão do Mato Grosso, Basílio Bezerra, foi escolhido como segundo vice-presidente.

O Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília. Em todas as suas frentes de trabalho atua na promoção de melhorias na gestão pública com foco em resultados e voltados para o bom atendimento ao cidadão.

Prosamim

O Governo do Amazonas acelerou o ritmo das obras complementares do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) no Igarapé do Quarenta, na Cachoeirinha. Realizada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), a obra consiste na urbanização de um trecho de 113.481,56 metros quadrados, entre as ruas Silves e Maués, contemplando mobilidade urbana, saneamento básico, além da reforma e construção de espaços comunitários.

Plantas Amazônicas

Extratos da casca de uxi amarelo, planta nativa da Amazônia, apresentaram potencial para diminuir os níveis de colesterol e retroceder a evolução da obesidade em camundongos, indicam testes realizados em laboratório, no âmbito de um projeto apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). O estudo atestou ainda a capacidade antioxidante e antimicrobiana da carapanaúba, planta que tem eficácia no combate a células tumorais.

