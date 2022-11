Lula vai anunciar ministro da defesa essa semana, diz Mercadante

Brasília (DF) – O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a Brasília nesta semana com a possibilidade de definir o grupo técnico da Defesa na equipe de transição. A previsão era que o presidente eleito chegasse à capital nesta segunda-feira (21).

A assessoria do PT, no entanto, comunicou nesta segunda-feira (21) que Lula não vai a Brasília hoje, mas que deve aparecer terça (22) ou quarta-feira (23).

O presidente eleito está se recuperando de uma cirurgia realizada no fim de semana, na laringe, mas passa bem.

Na semana passada, o ex-ministro Aloizio Mercadante falou sobre o anúncio do futuro ministro da Defesa. “Vou falar com o presidente antes de anunciar, não há chance de anunciar antes. Aguardem segunda-feira”, disse Mercadante na ocasião.

Na sexta-feira (18), Mercadante, que é coordenador técnico da transição, reafirmou que o ministro da Defesa que será anunciado “será um civil”.

Lula já havia afirmado que a pasta não seria ocupada por um militar. Atualmente, o Ministério da Defesa é ocupado pelo general do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Mercadante afirmou que os nomes seriam anunciados nesta segunda e serão plurais. “[Grupo] terá representatividade e será plural”, disse.

O grupo de trabalho de Relações Exteriores do gabinete de transição também se reúne nesta segunda-feira, pela manhã, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está sediada a equipe de transição.

