Deputado Sinésio Campos participa de reunião com equipe de transição de Lula

Brasília (DF) – O presidente do Partido dos Trabalhadores no Amazonas (PT-AM), deputado estadual Sinésio Campos, participou na quarta-feira (23), em Brasília, de reunião com a equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

O encontro discutiu alternativas para adequar a política educacional do Brasil, priorizando os povos indígenas, começando pelo município de São Gabriel da Cachoeira.

A reunião foi liderada pelo coordenador dos grupos temáticos do Gabinete de Transição, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) e contou com a presença de Sinésio Campos e o prefeito indígena reeleito, de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Saldanha (PT).

Segundo Sinésio, Aloizio Mercadante afirmou que o governo de Lula dará atenção especial à educação dos povos originários e que em breve visitará o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, com o intuito de fortalecer tal política.

“Precisamos desse olhar sensível para os indígenas, para os homens e mulheres da Amazônia e, nesse encontro, Mercadante afirmou que irá ao município de São Gabriel da Cachoeira para conhecer a realidade dos povos originários, deixando claro o compromisso que a gestão de Lula terá junto ao nosso Estado”, pontuou Sinésio.

Além de discutir sobre políticas voltadas para os povos indígenas, temas como pesca, minas e energia, desenvolvimento regional e meio ambiente também foram levantados.

*Com informações da assessoria

