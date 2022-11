Sinésio Campos entrega equipamentos de informática à Fundação Hospitalar Alfredo da Matta

Manaus (AM) – Na manhã desta sexta-feira (4), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) entregou equipamentos de informática à Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham) com o objetivo de agilizar e dar mais conforto aos pacientes atendidos. O material é decorrente de emenda parlamentar, no valor de 310 mil reais. O ato aconteceu no auditório da Fuham, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Segundo o diretor-presidente da Fuham, o farmacêutico-bioquímico Ronaldo Derzy Amazonas, os equipamentos serão utilizados para digitalizar todo o sistema.

“Agora, os registros dos pacientes serão personalizados, com prontuários eletrônicos, aporte de documentos administrativos digitalizados e rede de internet disponível tanto para os servidores da Fundação, quanto para os pacientes”.

Na oportunidade, o diretor-presidente da Fuham aproveitou para agradecer o parlamentar. “O amor que o deputado tem pela saúde pública já está mais que provado, pois vemos a sua atuação junto à Fundação, junto ao povo que precisa de atendimento”, afirmou Ronaldo.

O deputado estadual Sinésio Campos disse que é preciso fortalecer a saúde do Estado e que, por essa razão, apoia a Fuham.

“Além de atuar em Manaus, a Fundação consegue atender, também, o interior do Estado, dando oportunidade de saúde, tratamento, prevenção e cura com projetos como o Ação para Eliminação da Hanseníase (Apeli). Queremos que nossas emendas impactem positivamente a vida dos amazonenses e a saúde é nossa prioridade”.

Entre os materiais entregues estão televisores do tipo led, servidores de rede, notebooks, microcomputadores, roteadores, sistemas de armazenamento de dados, nobreaks entre outros.

*Com informações da assessoria

