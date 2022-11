Suspeito de matar vereador de Tabatinga é preso em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 30 anos, identificado apenas como Igor, foi preso na manhã desta quarta-feira (23), por envolvimento na morte do vereador de Tabatinga, Olímpio Guedes Olavo Júnior. O crime aconteceu no dia 12 de maio deste ano, no bairro Flores, na zona Centro-sul da capital.

De acordo com o delegado Daniel Antonny, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia do crime, a vítima estava retornando de uma lanchonete, acompanhada de amigos, quando perceberam que um carro estava os seguindo.

“Em determinado momento, após eles retornarem de um lanche, notaram o carro fazendo o acompanhamento do veículo deles. Ao estacionar, um outro veículo no sentido contrário passou por eles e efetuou os disparos. Trabalhamos na investigação de que o veículo que estava seguindo eles passou para conferir se a vítima foi executada”, explicou Daniel.

Ainda conforme a autoridade, Igor foi apontado como o autor dos disparos que atingiram o vereador. Além da prisão dele, a polícia informou que outros dois homens estão sendo procurados. Entretanto, possivelmente, conforme a investigação, outras pessoas possam ter participação no crime.

A polícia está à procura de Hudson Andrade Guerreiro, conhecido como “Gugu”, e Ewerton Silva de Jesus, conhecido como “Esquilo”, ambos apontados por envolvimento no caso.

