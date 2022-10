Frentista é executado após abastecer carro de criminosos em Manaus

Manaus (AM) – Um frentista identificado como José Francisco Nascimento foi executado a tiros após abastecer o carro dos assassinos. O fato ocorreu na noite de domingo (23), em um posto de combustíveis localizado na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

Segundo informações preliminares de testemunhas repassadas à equipe policial, os criminosos chegaram no local se passando por clientes. Eles posicionaram o automóvel na bomba de combustível onde estava Francisco.

Ainda conforme as informações, após abastecer o veículo, a vítima foi surpreendida pelos tiros disparados. Depois de praticarem o crime, os assassinos fugiram sem serem identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local apenas constatou a morte. Os tiros atingiram a cabeça da vítima.

De acordo com funcionários do posto, o Francisco trabalhava no local há bastante tempo. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a morte do frentista.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC-AM) vai investigar o caso.

