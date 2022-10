Vereador presta homenagem a ex-líder comunitário, morto no fim de semana

O vereador ressaltou a importância do trabalho das forças de segurança pública na captura do autor do crime

Manaus (AM) – O vereador Peixoto (PROS) homenageou o ex-líder comunitário Francisco Ribeiro Reis, conhecido como Chiquinho, morto no último domingo (16), durante pronunciamento na manhã desta terça-feira (18), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Ainda em seu discurso, o parlamentar lembrou de Chiquinho como um homem alegre e ressaltou o trabalho da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que atuou na investigação do caso.

“Trago três temas para pensarmos: Violência, Drogas e Nossas forças policiais. O Coroado e nem um outro bairro de nossa cidade quer mais derramar lágrimas por seus entes. Não temos mais crianças brincando nas ruas, vizinhos conversando na frente de casa e ainda há quem milita pela liberação das drogas. Sou antidrogas porque vi com meus próprios olhos a tragédia que um jovem possuído por elas pode fazer com um cidadão de bem, como o Chiquinho”, afirmou o vereador.

Peixoto relembrou seu período na Polícia Civil, no combate a violência e aproveitou o momento para homenagear os integrantes da Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), responsáveis na captura do autor do crime.

“Parabenizo toda a equipe do Fera, comandada pelo delegado Juan Valério, a quem eu tenho a honra de ter como amigo. Isso é um recado claro dado a quem quiser seguir o caminho do crime, o bem sempre vence o mal, o crime não compensa, repito: o crime não compensa”, finalizou.

Caso Chiquinho

No último domingo (16), o ex-líder comunitário Francisco Ribeiro Reis, conhecido como Chiquinho Ribeiro, de 40 anos, foi assassinado com golpes de arma branca dentro de sua residência localizada na Avenida Cristo Rei, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Lander de Souza Diniz Júnior, conhecido como “Júnior Menor”, de 19 anos, que confessou ter assassinado o ex-líder comunitário, foi morto a tiros durante uma intervenção policial, do Grupo Fera, da Polícia Civil do Amazonas, ainda na noite do domingo.

