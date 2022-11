Idosa é encontrada morta em área de mata e filho é preso pelo crime em Manaus

Manaus (AM) – A idosa Cléia Auzier dos Santos, de 65 anos, foi encontrada morta, enrolada em uma rede, em uma área de mata na rua Professor Carlos Barroso, na comunidade Mundo Novo, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (25) e o filho da idosa foi preso pelo crime.

De acordo com o delegado Fábio Silva, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), testemunhas presenciaram o momento em que o homem empurrava um carrinho de compras com uma rede, com grande volume dentro, sendo, possivelmente, o corpo da mãe antes da desova.

“Recebemos informações de que ele é usuário de drogas e, por várias vezes, já brigou com a mãe pedindo dinheiro para consumir entorpecentes. Na última terça-feira (22), viram ele com o carrinho, possivelmente já procurando um destino para o corpo. Foi o próprio neto que encontrou o corpo da avó jogado na área de mata”, relatou o delegado.

A autoridade policial informou que a idosa estava desaparecida há três dias e que o corpo estava em avançado estado de decomposição. A suspeita é de que a causa da morte foi asfixia.

“Localizamos o infrator dentro da casa onde mora, completamente alterado. Ele ainda chegou a ser bastante agredido pela população e será encaminhado ao hospital. Vamos fazer o flagrante dele e ouvir testemunhas”, concluiu o delegado.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, será encaminhado à DEHS para os procedimentos cabíveis. O corpo de Cleia foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necrópsia.

