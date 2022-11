Venezuelano é executado a tiros na comunidade da União

Manaus (AM) – O venezuelano Wilker Guarisma, de 29 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (24), na rua Beira Rio, da comunidade da União, no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com policiais do Comando de Policiamento de Área (CPA) da Zona Centro-Sul de Manaus, moradores da localidade ouviram tiros e ao saírem para verem o que havia ocorrido se depararam com o corpo do venezuelano.

“Aqui é considerada uma área vermelha então por temerem represálias, os moradores preferem manter o silêncio. Ninguém viu nada, segundo eles. Não sabemos se a vítima tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas” , afirmou um dos policiais que atenderam a ocorrência.

O local do crime foi isolado para atuação das demais equipes competentes. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica irão recolher indícios que devem auxiliar nas investigações.

O corpo será removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

