IML-AM procura por familiares de dois mortos não reclamados

Familiares podem comparecer no setor psicossocial do IML, munidos de documentos pessoais

Manaus (AM) – O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas divulgou, nesta sexta-feira (25), dois nomes de corpos identificados, do sexo masculino, e não reclamados por familiares.

Os dois corpos foram encaminhados ao IML nesta semana, mas ninguém apareceu ao IML para buscá-los.

De acordo com a assessoria, a identificação foi feita por meio do exame de identificação necropapiloscópica, realizado pelo Instituto de Identificação, coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Armazenagem

Os corpos ficam armazenados no Instituto por, no máximo, 30 dias, antes de ser realizado o sepultamento.

O IML explicou que registra a localização exata do sepultamento para informar aos familiares, caso eles busquem os corpos dos parentes depois do prazo e assim possam realizar cuidados e manutenção da sepultura.

Os cadáveres podem ser reclamados a qualquer tempo, já que os dados apresentados pela família serão confrontados com os registros realizados pelo Instituto.

Identificados

José Edilson Fernandes, de 63 anos, foi encontrado em óbito em sua residência, no bairro Jorge Teixeira, vítima de morte natural. O outro corpo identificado é o de Sandro Rocha Cavalcante, vítima de agressão física.

Os familiares podem comparecer no setor psicossocial do IML, munidos de RG, fotos da vítima e exames odontológicos (se houver), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 20h.

Leia mais: