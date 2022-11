Polícia prende homens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Manaus (AM)- Os policiais militares que atuam no 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e no 1° Pelotão Independente de Polícia Militar (PIPM), prenderam, na sexta-feira (25), quatro homens, de idades entre 19, 26 e 41, e apreenderam um adolescente, 17, por prática de vários crimes, entre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As ocorrências foram registradas nos municípios de Benjamim Constant e Careiro (a 1.121 e 88 quilômetros de Manaus, respectivamente).

Na ação em Benjamin Constant, policiais militares do 8° BPM receberam denúncia informando que um grupo estava reunido na rua Irmão Barauno, bairro Cidade Nova, comercializando drogas e arquitetando assaltos na cidade.

Em pronta resposta, a guarnição foi ao local e se deparou com três homens, conhecidos por passagens de crime de assalto. Conforme registro policial, o trio confessou que estava planejando realizar roubo, sendo que a arma que seria utilizada e as drogas estavam em outros dois endereços.

Os policiais foram aos locais e, em uma residência, encontraram um revólver calibre 22 com seis munições; na outra casa, localizaram oito papelotes com características de pasta base, a quantia de R$ 13, objetos para confeccionar as drogas, e recuperam cinco celulares produtos de roubo.

Os policiais informaram também que, durante a diligência, o trio entregou mais um membro do grupo, que foi preso com mais dois celulares roubados. A quadrilha foi levada para a 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Na ocorrência do Careiro Castanho, por volta das 23h30, os policiais do 1° PIPM, foram informados, através do linha direta, que na rua Belo Horizonte, bairro Nova Esperança, havia um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo em frente a sua residência. As viaturas foram até o local e encontraram o rapaz, com um revólver calibre 38, de numeração KH 59525, com cinco munições intactas. Ele foi conduzido até a Delegacia do município.

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

