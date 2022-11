Homem é preso por cárcere privado e tentativa de estupro no AM

Benjamin Constant (AM)- Um homem de 30 anos foi preso, na madrugada de sexta-feira (25), por violência contra a mulher. A prisão aconteceu no município de Benjamin Constant, a 1.121 quilômetros de Manaus.

A equipe de policiais militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizava patrulhamento ostensivo, por volta das 2h, quando recebeu denúncia via rádio informando uma agressão à mulher no bairro Coimbra. Ao chegar ao local, a guarnição ouviu a vítima pedindo socorro e adentrou na residência.

Na ação, a mulher relatou aos militares que estava sendo vitima de tentativa de estupro e que o homem lhe mantinha em cárcere privado desde as 20h de quinta. Ela relatou ainda que o homem usou uma espingarda e uma tesoura para intimidá-la.

Ainda durante a ação foram apreendidas uma espingarda de calibre 16 e também a tesoura citada pela vítima. O suspeito foi detido e encaminhado, juntamente com a materialidade apreendida, para a 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

