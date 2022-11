Jovem é morto a tiros e facção deixa recado em Manaus

Ao lado do corpo de William havia um bilhete com a frase “morri porque traí o CV”

Manaus (AM) – William Wallace Tomé de Oliveira, de 18 anos, foi assassinado a tiros na rua 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na noite desta sexta-feira (25). Ao lado do corpo estava um um bilhete deixado pela fação criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme informações da polícia, a vítima caminhava na rua quando cinco homens se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra William, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os criminosos fugiram do local em direção a um beco.

Ao lado do corpo de William havia um bilhete com a frase “morri porque traí o CV”. A Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS) vai investigar o caso.

Foto: Divulgação

Recados

Em setembro deste ano, Erik Silva, de 25 anos, conhecido como “Sapão” foi morto a tiros. O crime ocorreu na rua Cristo Rei, no bairro Compensa 2, na zona Oeste capital.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, a guarnição da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no local houve um intenso tiroteio. De acordo com a perícia criminal Erik foi morto com 10 tiros, quatro tiros nas costas e seis na cabeça.

Os autores do crime ainda deixaram um bilhete ao lado do corpo que dizia: “Morreu porque estava jogando com os safado. Tudo 2, passa nada. Assinado CV-AM”.

