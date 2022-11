Após vandalismo, túnel instagramável volta a funcionar na Ponta Negra

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do Fundo Manaus Solidária, informa que neste sábado (26), o túnel instagramável do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, já estará funcionando normalmente, com chuva de neve às 19h30 e às 20h30.

A prefeitura informa que já foram identificados os responsáveis pelo vandalismo e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas, além disso reforça os pedidos de prevenção e colaboração da sociedade para que ajude a conservar a ornamentação natalina.

Edição Web: Bruna Oliveira

