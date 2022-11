Manaus recebe ações de limpeza neste sábado

Manaus (AM)- A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou neste sábado (26), ações de limpeza na capital, visando desassorear os igarapés, desobstruindo margens e bueiros. Um dos pontos de execução dos serviços foi na praça das Pontes, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da cidade, onde o local recebeu os trabalhos de poda das árvores, assoreamento, capina e varrição.

Os serviços têm como base se antecipar ao inverno, para evitar que os moradores dessas localidades sofram com os alagamentos. “Estamos atentos e trabalhando faça chuva ou faça sol pela cidade de Manaus. Foi isso que o prefeito David me orientou, para olhar pela população”, disse o titular da pasta, Sabá Reis.

O secretário ressaltou que a Semulsp zela pelo bem-estar da população e realiza todos os dias diversas ações para manter a cidade mais limpa, mas é necessário que a população também contribua fazendo sua parte, descartando de forma correta os seus resíduos.

Paralelo a este serviço, a secretaria também desenvolve ações de limpeza na área central, nas praças Desembargador Paulo Jacob, da rua Luiz Antony (X9) e Jeferson Peres, no bairro Redenção, igarapé do 40, além da limpeza e recolhimento do lixo das orlas. Todas as ações fazem parte de um cronograma específico de desobstrução de igarapés e limpeza das orlas da cidade.

*Semulsp

Fotos – Valdo Leão / Semulsp

Edição Web: Bruna Oliveira

