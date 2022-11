Motorista morre carbonizado após carro colidir contra poste em Manaus

Ainda não se sabe a causa do acidente e o corpo da vítima está no IML para liberação

Manaus (AM)- O motorista de aplicativo, Roosevelt Antônio de Cardoso, de 29 anos, morreu carbonizado, na manhã deste sábado (26), dentro de um veículo no Distrito Industrial, em Manaus. Apesar da forte chuva que caiu sobre a cidade, o carro pegou fogo logo após a colisão.

O acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã, na BR-319. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas conteve as chamas e resgatou o corpo. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e aguarda os familiares para a liberação.

Vítima

O motorista de um carro perdeu o controle e colidiu em um poste na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (25).

O acidente ocorreu por volta de 6h, quando o condutor do veículo perdeu o controle, rodou na pista e se chocou contra o poste que, por pouco, não caiu em cima do carro. Até o momento, não há informações de feridos. O poste de energia será substituído.

Já na madrugada, por volta de 3h, um casal ficou ferido, após o condutor do veículo perder o controle do automóvel e bater em uma árvore. O acidente ocorreu perto de um shopping na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Com o impacto, o homem teve um corte na barriga e a mulher quebrou uma das pernas. Os dois foram levados a uma unidade de saúde e o quadro de saúde é estável. As causas do acidente serão investigadas.

