SPA procura família de paciente internado em Manaus

Manaus (AM)- O serviço social do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) São Raimundo, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente que está na unidade.

O homem, identificado como Raimundo Alves de Almeida, 79 anos, deu entrada no SPA São Raimundo na quinta-feira (24), em estado de vulnerabilidade social.

Na unidade, o homem informou que a mãe se chama Maria Alves de Almeida, mas não sabe dar mais informações a respeito do endereço ou de outros familiares. Ele está sob os cuidados da equipe de profissionais do SPA, mas precisa de um acompanhante.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, que entre em contato nos telefones (92) 3672-3254 e 3672-3250, ou procure o Serviço Social do SPA, localizado na Praça Ismael Benigno,155, no São Raimundo, na zona oeste de Manaus.

