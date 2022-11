Ladrão atrapalhado é preso após tentar praticar assalto com carro roubado em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado apenas como Leandro foi preso na noite deste domingo (27), suspeito de ter roubado um carro, modelo Volkswagen Voyage, e tentar realizar assaltos pela cidade de Manaus. Ele caiu durante a fuga e foi capturado.

A prisão ocorreu no bairro Coroado, na zona Leste da capital, pelos policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com informações do proprietário do veículo, o roubo aconteceu no momento em que ele chegou em sua residência, localizada no bairro Flores, na zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo relatos do dono do carro à polícia, ele foi surpreendido por Leandro e outros criminosos fortemente armados que o fecharam e anunciaram o assalto. Durante a ação, os assaltantes apontaram a arma para a cabeça dele e o obrigaram a correr, sem olhar para trás.

A prisão de Leandro ocorreu dias após o roubo, momento em que ele utilizou o carro para cometer mais crimes, porém, ele foi capturado pela polícia. Segundo os agentes, o homem ainda tentou fugir, mas não teve êxito e caiu na rua, sendo capturado.

