Encontro neonazista termina com a prisão de oito pessoas em SC

Reunião ocorria em São Pedro da Alcântara e contava com membros dos três estados do Sul do país

Oito pessoas foram presas durante um encontro neonazista na última segunda-feira (14) em São Pedro da Alcântara, na Grande Florianópolis (SC). De acordo com a Polícia Civil, os membros são moradores dos três estados do Sul do país.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão ao Racismo e Delitos de Intolerância da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic). A investigação, que contou com o apoio da Polícia Militar do município, teve início após a denúncia de que o encontro ocorreria na região nesta semana.

O grupo estava reunido em um sítio na cidade de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis, e participava de um encontro anual da célula.

Entre os presos, havia o integrante de um grupo skinhead internacional, conhecido por ser intolerante e de extrema direita. Os nomes deles não foram informados.

De acordo com as investigações, os criminosos teriam escolhido o município por ser a primeira colônia alemã em Santa Catarina, instalada em 1829. No sítio, foram encontradas revistas, panfletos e outros objetos com símbolos de grupos supremacistas.

Os presos, quem têm entre 22 a 48 anos, foram levados em flagrante pela prática dos crimes de associação criminosa e racismo. Quatro são do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um do Paraná, um de Minas Gerais e um de Portugal.

Um dos conduzidos ainda foi autuado por porte ilegal de arma de fogo por ter sido flagrado com munições. Até o início da tarde, eles não haviam passado por audiência de custódia.

De acordo com o delegado Arthur Lopes, foram apreendidos equipamentos eletrônicos e outros objetos no sítio em que os homens foram localizados. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido em Florianópolis.

*Com informações do G1

