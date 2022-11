Jovem é executado a tiros em conjunto habitacional no bairro Cachoeirinha, em Manaus

Manaus (AM) – Mais um jovem morreu após ser vítima da criminalidade em Manaus. Desta vez, a vítima é Iago Chaves, de 18 anos, morto a tiros na tarde desta terça-feira (29). O caso aconteceu em um conjunto habitacional na rua Maués, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, os moradores estavam dentro dos apartamentos quando ouviram disparos de arma de fogo. Ao saírem para verem o que havia acontecido, eles se depararam com o corpo de Iago no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência, mas chegou apenas para constatar o óbito da vítima.

Temendo represálias, os moradores da localidade preferem manter a “Lei do silêncio” e não informaram nada à Polícia Militar sobre a dinâmica do crime. A área foi isolada para atuação das demais equipes competentes.

Profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica foram ao local e realizaram perícia no corpo do jovem. Em seguida, a remoção foi realizada por agentes do Instituto Médico Legal.

Familiares afirmaram não terem conhecimento se a vítima estava sendo ameaçada e desconhecem a motivação do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e testemunhas devem ser ouvidas ao longo das diligências.

