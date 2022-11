Após 12 anos, homem é preso por matar conhecido que xingou sua mãe em Manaus

Manaus (AM) – Marcelo Oliveira da Silva, de 38 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (22), pelo homicídio praticado contra Marcelo Lima Pimentel, de 26 anos. A prisão ocorreu na rua dos Sinos, conjunto Galileia, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

O crime em questão ocorreu em 1° de agosto de 2010 no conjunto João Paulo II, zona Leste da capital.

De acordo com a delegada Débora Barreiro, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia do crime, a vítima estava bebendo com o irmão e alguns amigos quando começaram a xingar a família de Marcelo de Oliveira.

“Eram pessoas bem jovens, na época a vítima tinha cerca de 20 anos. Era uma pessoa que consta no inquérito policial que era dado a bebedeiras e neste dia, possivelmente bebendo junto com um irmão e um amigo, passaram a xingar o Marcelo Oliveira. Inclusive chegaram a incomodar e importunar a mãe do Marcelo”, descreveu.

Ainda de acordo com a delegada a discussão tomou outras proporções. Os dois homens rolaram no chão cometendo agressões físicas um ao outro, onde posteriormente Marcelo Oliveira atingiu Marcelo Lima com uma facada.

“Os populares viram os dois brigando, rolando no chão, e depois o Marcelo Lima, a vítima foi encontrada com uma facada de aproximadamente 6 cm na coxa, vindo atingir a artéria femoral o levando a óbito. Sendo o Marcelo Oliveira hoje apontado como o autor desse golpe fatal. Mesmo 13 anos após o ocorrido o procedimento continua sendo desenvolvido na Justiça”, finalizou a autoridade.

Marcelo Oliveira se encontra preso na carceragem da DEHS, onde está à disposição da Justiça. Ele irá responder pelo crime de homicídio.

