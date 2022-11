Homem é morto após trocar tiros com policiais da Força Tática em Manaus

Manaus (AM) – Durante uma ação da equipe da Força Tática, deflagrada na tarde desta terça-feira (29), um homem de 22 anos foi morto após trocar tiros com os policiais. O fato ocorreu, por volta das 16h30, na rua Cravinhos, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

A Força Tática informou que os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela área quando avistaram o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, o homem fugiu por uma área de mata.

Os policiais cercaram a área e o suspeito disparou na direção da guarnição. Os PMs revidaram e efetuaram dois tiros contra o homem.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 32, 19 porções de oxi, uma porção de maconha e dois aparelhos celulares. O homem já tinha passagem pelo crime de furto.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo do suspeito foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e deve passar por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares para velório e sepultamento.

