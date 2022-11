‘Tio Índio’ do Careiro Castanho, é morto em troca de tiros com a Rocam

Careiro Castanho (AM) – Um homem conhecido como “Tio Índio” que, não teve a identidade revelada e que de acordo com denúncias de populares, comandava o tráfico de drogas na comunidade Bom Jesus, no ramal do KM 6 da Rodovia AM 254 (estrada de Autazes), interior do Amazonas, trocou tiros com a polícia e morreu nesta quarta-feira (9).

Uma equipe da Rondas Ostensivas Candido Mariano (Rocam), na Operação Hórus, estava em patrulhamento pela localidade, quando foi informada de que “Tio Índio” estava ameaçando os moradores com armas de fogo.

Quando os policiais chegaram na comunidade, identificaram o homem com duas armas em suas mãos na porta de uma casa. Ao perceber a presença da Rocam, ele correu para uma área de mata e começou a disparar contra os policiais, que precisaram revidar, alvejando o homem.

Ao realizar buscas na casa, a equipe da Rocam prendeu, ainda, três infratores com várias munições, drogas e balança de precisão.

“Tio Índio” foi socorrido pelos policiais e levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. O restante do grupo foi conduzido 34° DIP para procedimentos de polícia judiciária.

Materiais

Dentre os materiais apreendidos, estavam:

Uma arma de fogo, tipo pistola, marca taurus, modelo PT 100, calibre .40, com numeração suprimida, contendo carregador com quatro munições do mesmo calibre intactas.

Uma arma de fogo, tipo revólver, marca e modelo não identificados, calibre .38, numeração suprimida, contendo cinco munições do mesmo calibre não deflagradas.

17 munições de calibre .38, marca CBC, não deflagradas.

Uma balança de precisão.

57 porções de substância entorpecente supostamente cocaína.

155 porções de substância entorpecente supostamente OXI.

Uma porção de substância entorpecente supostamente maconha.

175 unidades de material entorpecente supostamente LSD.

Um celular de marca Xiaomi, modelo Redmi, cor azul.

Edição Web: Bruna Oliveira

