Homem morre durante troca de tiros com policiais da Rocam em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Abraão Mota Nunes, de 23 anos, morreu após trocar tiros com os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na madrugada desta quinta-feira (6), no beco da Bomba, no bairro Educandos, zona Sul da capital.

De acordo com informações da polícia, a guarnição recebeu uma denúncia anônima relatando que no beco da Bomba estava ocorrendo um tiroteio por conta da guerra do tráfico de drogas.

Ao chegar no local, a equipe foi recebida a tiros pelos criminosos. Os policiais reagiram e, durante o tiroteio, Abraão foi atingido pelos disparos.

Ainda conforme as autoridades, o homem foi socorrido pela equipe policial e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Porém, morreu na unidade hospitalar.

O corpo do homem foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia, posteriormente foi entregue aos familiares para os procedimentos fúnebres.

“Por das 2h10, os policiais militares comunicaram a morte por intervenção de agente de segurança pública, momento em que foram atender uma ocorrência em razão de denúncia e foram recebidos a

tiros por indivíduos armados. As autoridades declararam, ainda, que conduziram o indivíduo alvejado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde foi a óbito”, detalha o relatório do Ciops.

Leia mais:

Três criminosos morrem após troca de tiros com a polícia no AM

“Marreco” é morto durante troca de tiros com a polícia em Maués (AM)

Grupo criminoso sofre acidente após troca de tiros com a polícia em Manaus