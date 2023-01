Pesquisa aponta que 49% da população querem mudar de emprego

Pesquisa da consultoria Robert Half revela que 49% desejam buscar outro trabalho em 2023, sendo que 39% deles gostariam de trocar de área de atuação, segmento ou profissão. A entrevista foi feita com 1.161 pessoas em todo o Brasil.

De acordo com a especialista em estratégia de carreira, Ghiysa Benchimol, antes de tomar uma decisão, é importante refletir sobre essa mudança. Algumas coisas precisam ser feitas, como pensar nas possíveis dificuldades desse processo e considerar os períodos favoráveis para a recolocação.

“A decisão de trocar de emprego nem sempre é simples, mas é preciso ter coragem para tomar essa decisão. Fatores como a busca por melhores salários, conciliar vida pessoal e profissional influenciam diretamente para mudar de carreira. Esse momento pode ser estressante já que novos caminhos profissionais trazem questões que não sabemos como lidar. No entanto, mudar de carreira, seja por vontade própria ou necessidade, pode trazer muita alegria e esperança”, destaca.

A maioria dos 71% dos entrevistados estão em busca de salário mais alto e 51% querem mais qualidade de vida. Já 47% querem migrar de trabalho para uma realização pessoal e 38% querem aprender algo novo.

Ghiysa Benchimol ressaltou que quatro perguntas que você deve fazer para tomar a decisão se deve ou não mudar de emprego em 2023.

“A primeira pergunta que a pessoa deve fazer é se há perspectiva de crescimento na carreira no novo emprego. Às vezes você migra para um cargo inferior ao que atua porque vê a possibilidade de ser promovido dentro da corporação. Além disso, a pessoa deve se perguntar se a nova oportunidade traz novos aprendizados ou será apenas uma estagnação. Isso é importante porque nem só o salário é suficiente a longo prazo. Mesmo que ele seja importante, não deve ser o único quesito para determinar se você vai trocar ou não de emprego. Pergunte-se também se o nível de desafio dentro da nova empresa está alinhado com as suas expectativas. E, por último, o ambiente de trabalho será agradável? Trabalhar em um campo hostil traz desânimo ao longo dos meses”, questiona.

Outra sugestão para quem está em busca de boas oportunidades, mantenha o perfil no Linkedin atualizado. “As oportunidades do setor empresarial são mais atrativas”, enfatiza a especialista.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Amazonas divulga 60 vagas de emprego em diversas áreas abertas nesta sexta-feira (27)

Casemiro diz que, surgindo oportunidades, está pronto para marcar gols