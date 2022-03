Amom leva Ouvidoria Itinerante para Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – A Ouvidoria da Câmara Municipal de Manaus (Ouvidoria/CMM) realizou na última sexta-feira (25/02) uma ação itinerante no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A atividade marcou o início da integração entre o poder legislativo e a comunidade, este ano e contou com a participação do ouvidor da CMM, vereador Amom Mandel.

Presença nas comunidades

“Nós percebemos que a Ouvidoria precisava ir até à comunidade, para receber demandas e prestar o serviço necessário. Muitas das vezes a população tem necessidades e não sabe a quem recorrer. Por exemplo: A quem recorrer caso eu não consiga tirar um RG? Como formalizar uma denúncia contra uma concessionária de serviço público? Como eu posso fazer para denunciar uma atividade ilegal? Orientação jurídica e outros casos mais simples, também são o foco”, explicou Amom Mandel.

A ação aconteceu em parceria com a Associação Mãos de Maria, localizada no Núcleo 4, bairro Cidade Nova.

A presidente do grupo, Gláucia Rebelo, reuniu voluntários para prestar apoio aos moradores da comunidade. “Ficamos muito felizes com a presença da Ouvidoria da Câmara, pois temos demandas para passar ao poder público. Além disso, nossos amigos também estão fazendo cortes de cabelo, oficinas de artesanato e outras atividades para comunidade.”, explicou.

O coordenador da Ouvidoria da CMM, Pedro Bessa, afirmou que a atividade marca o início de um novo modelo de atuação.

“O Ouvidor-Geral, vereador Amom Mandel, quer diminuir o espaço entre a população e a ouvidoria. Essas ações vão ser mais frequentes, pois é preciso mostrar para Manaus que nossa ouvidoria está de portas abertas para receber demandas e orientar.”, explicou Bessa.

Além de receber demandas e conceder orientação jurídica, foram oferecidos testes de glicemia, aferição de pressão arterial e palestras educacionais.

Em 2021, as ações itinerantes aconteceram em todas as zonas geográficas de Manaus, inclusive na zona Rural.

Todas as demandas recebidas foram incluídas no sistema nacional FALA.BR que integra ouvidorias de todo país.

