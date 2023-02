Abono salarial já pode ser consultado neste domingo

O Governo Federal liberou a consulta dos valores do abono salarial PIS/Pasep neste domingo (5). Cerca de 22,9 milhões de brasileiros podem ter direito ao benefício. Para saber quanto você deve receber basta baixar o aplicativo da Carteira Digital do Trabalho.

No aplicativo, acesse a aba “Benefícios” e clicar em “Abono Salarial”. Se cumprir os requisitos de dias trabalhados, média salarial e data de admissão, o trabalhador poderá dar entrada no pagamento pelo próprio aplicativo, cadastrando uma conta para recebimento.

Também é possível solicitar o saque presencial.

Dos 22,9 milhões de trabalhadores, 20,4 milhões da iniciativa privada poderão receber pelo Programa de Integração Social (PIS), pago pela Caixa Econômica Federal. Já os 2,5 milhões com direito pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) recebem pelo Banco do Brasil.

O benefício começa a ser pago a partir do dia 15 de fevereiro. Ele é destinado para pessoas que trabalharam com carteira assinada em 2021 e receberam remuneração máxima de até dois salários mínimos.

Os valores do benefício variam conforme os dias trabalhados e podem ser de R$108,50 até 1.302.

Leia mais:

Wilson Lima destaca Zona Franca e BR-319 em reunião com Governo Federal

Geração de energia renovável bate recorde no Brasil

Lula diz que salário mínimo tem que subir de acordo com economia