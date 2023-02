Produção industrial cresceu 3,8% no Amazonas, em 2022

A produção industrial do Estado do Amazonas cresceu 3,8% em 2022. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional), divulgada nesta sexta-feira (10), pelo IBGE

Manaus (AM) – A produção industrial do Estado do Amazonas cresceu 3,8% em 2022. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM Regional), divulgada nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O maior destaque negativo foi o Pará (-9,1%), cujo resultado foi marcado pelas perdas das indústrias extrativas de minério de ferro. Na sequência, vem o Espírito Santo (-8,4%), influenciado pelo desempenho das indústrias extrativas (óleos brutos de petróleo, minérios de ferro e gás natural), produtos de minerais não metálicos e metalurgia.

A produção também caiu no ano passado nos estados do Ceará (-4,9%), de Santa Catarina (-4,3%), do Paraná (-4,2%), de Pernambuco (-2,3%) e de Minas Gerais (-1,3%) e na Região Nordeste (-1,0%).

A maior variação positiva foi identificada em Mato Grosso (19,4%), com destaque para os setores de produtos alimentícios (carnes de bovinos congeladas, frescas ou refrigeradas e tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja) e de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (álcool etílico).

Os outros estados que registraram crescimento foram Rio de Janeiro (4,6%), Bahia (2,4%), Goiás (1,4%), Rio Grande do Sul (1,1%) e São Paulo (0,2%).

