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Técnico da Seleção Brasileira afirma que condição física será decisiva para presença de Neymar na Copa.

Publicado em 13 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo dependerá exclusivamente da condição física do jogador.

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador italiano deixou claro que o talento do camisa 10 do Santos FC não está em discussão. Neymar integra a pré-lista de 55 atletas enviada à Fifa.

A lista definitiva dos convocados será anunciada na próxima segunda-feira (18).

Ancelotti destaca condição física de Neymar

Segundo Ancelotti, o desempenho físico será o principal fator analisado antes da convocação oficial da Seleção Brasileira.

“A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro”, afirmou o treinador.

O técnico ressaltou que, no caso de Neymar, o talento técnico já é reconhecido mundialmente.

“No caso de Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível”, completou.

Técnico quer reduzir pressão sobre Vinícius Júnior

Durante a entrevista, Ancelotti também comentou sobre a responsabilidade de Vinícius Júnior na Seleção Brasileira.

O treinador afirmou que pretende evitar que a pressão sobre o atacante se transforme em um peso psicológico durante a Copa do Mundo.

Seleção Brasileira aposta no coletivo

Ancelotti reforçou que a equipe não pode depender apenas de um jogador para conquistar o título mundial.

“Não precisamos de um número 1. Não podemos focar tudo em apenas um jogador. Precisamos pensar como um time. Essa é a única maneira de ganhar a Copa do Mundo”, destacou.

A expectativa agora gira em torno da divulgação da lista final da Seleção Brasileira, marcada para a próxima segunda-feira (18).

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