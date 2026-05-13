O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo dependerá exclusivamente da condição física do jogador.
Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador italiano deixou claro que o talento do camisa 10 do Santos FC não está em discussão. Neymar integra a pré-lista de 55 atletas enviada à Fifa.
A lista definitiva dos convocados será anunciada na próxima segunda-feira (18).
Ancelotti destaca condição física de Neymar
Segundo Ancelotti, o desempenho físico será o principal fator analisado antes da convocação oficial da Seleção Brasileira.
“A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro”, afirmou o treinador.
O técnico ressaltou que, no caso de Neymar, o talento técnico já é reconhecido mundialmente.
“No caso de Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível”, completou.
Técnico quer reduzir pressão sobre Vinícius Júnior
Durante a entrevista, Ancelotti também comentou sobre a responsabilidade de Vinícius Júnior na Seleção Brasileira.
O treinador afirmou que pretende evitar que a pressão sobre o atacante se transforme em um peso psicológico durante a Copa do Mundo.
Seleção Brasileira aposta no coletivo
Ancelotti reforçou que a equipe não pode depender apenas de um jogador para conquistar o título mundial.
“Não precisamos de um número 1. Não podemos focar tudo em apenas um jogador. Precisamos pensar como um time. Essa é a única maneira de ganhar a Copa do Mundo”, destacou.
A expectativa agora gira em torno da divulgação da lista final da Seleção Brasileira, marcada para a próxima segunda-feira (18).
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