Amazonense Mica Galvão mantém cinturão no MajesticBjj 3

Evento que aconteceu no Centro de Convenções Vasco Vasques contou com apoio do Governo do Amazonas

Manaus (AM) – Reunindo os melhores nomes do jiu-jitsu nacional, o MajesticBjj 3 agitou o cenário esportivo amazonense no último final de semana, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Conquistando o cinturão na luta principal, o amazonense Mica Galvão sagrou-se campeão, vencendo Alexandre “Robinho” por finalização.

“Ficamos felizes por realizar mais um grande evento de lutas. O celeiro mundial do jiu-jitsu está no nosso estado, e com apoio do Governo do Amazonas esse campeonato só veio para engrandecer ainda mais nossos atletas”, comentou o coordenador do núcleo de lutas do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior, +Pelci, Eric Tinoco.

O evento contou com um card de 16 super lutas agitando os torcedores presentes. Com 19 anos de idade, Mica Galvão, atleta mais jovem da história a se tornar campeão mundial na faixa-preta, esbanjou técnica e conseguiu a vitória finalizando seu adversário nas costas. Com o resultado, o amazonense ficou com o cinturão do evento na categoria até 83kg.

“Poder voltar para o meu povo, minhas raízes é inexplicável, consegui ter uma performance muito boa e conquistei o título. É gratificante ver que o nosso esporte está tendo total apoio do Governo do Estado, eu vejo tudo isso como uma construção que traz grandes benefícios para todos os amazonenses”, comentou Mica Galvão.

Além das disputas de cinturão e das superlutas, a terceira edição do Majestic BJJ Challenge contou com duelos kids. A amazonense Hadassa Crisóstomo, de 11 anos, venceu por pontuação Thayla Bruna e conquistou o terceiro título da competição. Para a mãe da campeã, Larissa Crisóstomo eventos como esses são importantes para mostrar os talentos da terra.

“É motivo de muita alegria ter participado de um evento como esse, uma mega estrutura, valorizando nosso estado, e nossos atletas. Minha filha foi tricampeã e nada disso seria possível sem o apoio do Governo do Amazonas, incentivando nossas crianças e mostrando para o mundo que o norte é um celeiro de campeões”, comentou Larissa Crisóstomo.

Confira o resultado de todas as lutas:

Card Adulto/ Master

1 – Érick “Índio brabo” X Rafael Campos – Rafael venceu por pontos

2 – Matheus Pestana x Guilherme Carvalho – Guilherme venceu por pontos

3 – Sydney Lima x Léo “do bronx” Pimentel – Léo Pimentel venceu na decisão dos árbitros

4- Lívia Maia x Polyanna Souza – Polyanna venceu por uma vantagem

5 – Fredson Alves x Édson “lindo” Sales – Édson Sales venceu por uma vantagem

6 – Caio Duarte x Lucas “Piauí” Gualberto – Lucas Gualberto venceu por finalização

7 – Eduardo “Dudu” Paiva x Gabriel “Maranhão” Costa – Gabriel Costa venceu por finalização

8 – Iago Siqueira x Meyram “Galáctico” Maquiné – Meyram venceu por pontos

9 – Alexandre Robinho x Mica “Fenômeno” Galvão – Mica Galvão venceu por finalização

Card Kids

10 – Maria “Duda” Eduarda x Laís Barreto – Eduarda venceu por pontos

11 – Paulo Aciole x Máximus “General” Caio – Máximus venceu por finalização

12 – Noemi Quadros x Analice Moraes – Analice venceu por pontos

13 – Ana “Gabi” Gabriela x Sthefany Calheiros – Sthefany venceu por pontos

14 – Victor Prestes x Fernando Paiva – Fernando venceu por finalização

15 – Vinicius “Boquinha” Dylan x Kallebe Pereira – Kellebe venceu por pontos

16 – Thayla Bruna x Hadassa “Brabinha” Crisóstomo – Hadassa venceu por pontos

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Brasil quer ser a sede da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027

Escolinha de futebol incentiva inclusão por meio do esporte

Academia oferece aulas gratuitas em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, em Manaus