Jovem é preso com 67 kg de drogas avaliados em mais de R$ 2 milhões em embarcação no AM

Um jovem de 20 anos foi preso, nesta segunda-feira (10), com 67 quilos de drogas em uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A apreensão foi efetuada por agentes da Base Fluvial Arpão, durante durante cumprimento da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

De acordo com o relatório da polícia, por volta de 3h da madrugada, uma embarcação com nome de F/B Maria Monteiro, que vinha de Tabatinga para a capital, foi abordada. Com auxílio do cão policial da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da Polícia Militar, foram encontrados 60 tabletes de drogas, os quais totalizaram 67 quilos.

A droga estava camuflada em blocos de latinhas em alumínio. Ao todo, o dano ao crime foi avaliado em mais de R$ 2.034.000.

O responsável pelo material entorpecente foi identificado e preso em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia da Base Arpão.

