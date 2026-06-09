Tribunal do crim

Vítima não identificada foi jogada em uma ribanceira no Ramal do Ipiranga, na Zona Leste; executores deixaram mensagem afirmando que o homem seria um suposto estuprador.

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado esquartejado e com uma faca cravada na cabeça na Avenida Alphaville, localizada no Ramal do Ipiranga, na área do Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (8). Os restos mortais da vítima foram arremessados dentro de uma mala em uma ribanceira nas proximidades de um balneário da região.

De acordo com relatos de testemunhas no local, o corpo foi transportado até a área de mata densa dentro de uma mala de viagem. No entanto, ao ser arremessada na ribanceira, a mala acabou se abrindo com o impacto da queda, fazendo com que os pedaços do corpo ficassem espalhados pela vegetação.

Além do esquartejamento e do golpe de faca no crânio, a perícia inicial constatou que a vítima possuía diversas perfurações causadas por disparos de arma de fogo.

Bilhete aponta suposto estupro

A macabra execução carrega fortes indícios de ter sido motivada por um “tribunal do crime”. Ao lado dos restos mortais, os assassinos deixaram um bilhete escrito à mão. A mensagem afirmava textualmente que o homem estava sendo executado e punido por supostamente cometer o crime de estupro.

Informações preliminares coletadas na área apontam que o homem teria sido assassinado ainda no sábado e mantido em cativeiro antes de ser desovado. Havia relatos entre moradores de que o indivíduo era acusado de abusos sexuais e que possuiria um local com material de pornografia infantil, mas a polícia reforça que qualquer acusação ou motivação real do homicídio só será confirmada com o andamento do inquérito.

Descoberta e investigação

O caso foi descoberto por volta das 17h30, após uma denúncia anônima. Uma pessoa que passava pelo ramal avistou os restos mortais na ribanceira e relatou os detalhes para uma equipe de imprensa que passava pelo local, que imediatamente acionou as autoridades de segurança.

Policiais militares foram acionados para isolar a área de mata e preservar a cena do crime até a chegada dos órgãos competentes. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) colheram as primeiras evidências e agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo e das partes mutiladas.

O homicídio brutal foi registrado e será investigado minuciosamente pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O primeiro desafio da especializada será a identificação do cadáver por meio de exames necropapiloscópicos ou de DNA, para então traçar a linha de investigação e localizar os autores do crime.

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