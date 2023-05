Manchester City é campeão inglês sem entrar em campo, após derrota do Arsenal

Time de Londres era o único com chances matemáticas de ainda disputar o título, mas perdeu para o Nottingham Forest neste sábado (20)

São Paulo (SP) – O Manchester City conquistou pela nona vez o Campeonato Inglês, neste sábado (20), antes mesmo de entrar em campo pela 37ª e penúltima rodada da Premier League.

O time do técnico Pep Guardiola soltou o grito de campeão após a derrota do concorrente Arsenal para o Nottingham Forest, fora de casa, por 1 a 0. A equipe de Londres era a única com chances matemáticas de evitar o tricampeonato consecutivo dos Citizens.

O atacante brasileiro Gabriel Jesus (dir.), do Arsenal, durante o duelo deste sábado (20) contra o Nottingham Forest. – Carl Recine/Reuters

A reviravolta já era bastante improvável a essa altura. Mesmo que o jovem time treinado por Mikel Arteta saísse de campo vitorioso, o City levantaria o troféu com uma vitória em casa sobre o Chelsea neste domingo (21).

A equipe comandada pelo maestro De Bruyne e pelo artilheiro Haaland ainda teria duas oportunidades de faturar a taça: diante do Brighton na quarta-feira (24), em jogo adiado da 32ª rodada, ou contra o Brentford no domingo seguinte (28).

O City chegou a esta penúltima rodada com quatro pontos de vantagem (85 a 81) e um jogo a menos em relação ao Arsenal, depois de uma temporada polarizada entre as duas equipes —o adversário mais próximo na tabela é o Newcastle, com 69 pontos.

Os Gunners lideraram a Premier League em 27 das 32 primeiras rodadas, mas sofreram uma queda de rendimento na reta final do segundo turno.

Simultaneamente, viram os Citizens emendarem uma sequência avassaladora, que pode chegar a 12 vitórias seguidas neste domingo —a série inclui uma goleada por 4 a 1 no confronto direto, na 33ª rodada.

Em confronto direto pela 33ª rodada, City goleou Arsenal por 4 a 1, com dois gols de De Bruyne (foto), um de Stones e outro de Haaland. – Oli SCARFF / AFP

“Provavelmente o melhor time da história da Premier League”, avaliou Arteta ao falar sobre o City de Guardiola antes do duelo contra o Nottingham Forest.

“Essa equipe tem capacidade para ganhar 105 ou 110 pontos… Não o fizeram graças ao nível do campeonato, e nós estivemos lado a lado com eles por dez meses”, elogiou o treinador do Arsenal.

Este é o quinto título nacional do City em sete anos sob a batuta de Guardiola, e o primeiro troféu nesta temporada que pode ser histórica para o clube.

Nas próximas semanas, a equipe ainda disputará as finais da Copa da Inglaterra, contra o rival Manchester United (3 de junho) e da cobiçada Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão (10 de junho).

Com a nona taça da primeira divisão inglesa, o City se iguala ao Everton como quarto maior campeão nacional. À frente deles estão Manchester United (20), Liverpool (19) e Arsenal (13).

Até aqui, restando três partidas para o término da campanha, os campeões registram 81% de aproveitamento. São 27 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 92 gols marcados e 31 sofridos.Técnicos que trabalharam com Guardiola e são influenciados por ele

*Com informações da Folha de S.Paulo

Leia mais:

Manipulação de apostas no futebol; entenda o esquema que favorece apostadores

Termina nesta sexta-feira a 32ª edição esportiva da Jogos Estudantis Martha Falcão, em Manaus

Spribe: a empresa por trás de vários jogos de apostas online de sucesso