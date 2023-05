Termina nesta sexta-feira a 32ª edição esportiva da Jogos Estudantis Martha Falcão, em Manaus

Manaus (AM) – O Colégio Martha Falcão deu início nesta quarta-feira (10) à 32a edição dos Jogos Estudantis Martha Falcão (Jemaf), que se estenderão até a sexta-feira (12). O evento acontece na semana em que é celebrado o aniversário de 37 anos da instituição. O JEMAF 2023 traz como tema “Esporte, a linguagem universal” e contará com a participação de aproximadamente 400 crianças e adolescentes, do Ensino Fundamental I ao Médio.

Elas irão competir em quinze modalidades esportivas coletivas e individuais, entre elas, beyblade, judô, natação, xadrez, bola-bola, futsal, mini-atletismo, queimada, pebolim, tênis de mesa, handebol, basquete, biribol e vôlei.

A diretora do Colégio Martha Falcão, Nelly Falcão de Souza, destaca que o evento é uma oportunidade para incentivar a prática esportiva para uma vida mais saudável e desenvolvimento físico-motor do aluno, além do convívio, a confraternização e o desenvolvimento de amizades.

“É também por meio da atividades como o JEMAF que nossos alunos colocam em prática valores que são desenvolvidos ao longo do ano, como o significado de espírito esportivo, ou seja, respeitar os adversários e colegas, seguir regras e ter ética “, afirma a educadora.

Nelly destaca que o JEMAF também é uma forma de descobrir talentos nos esportes dentro do Colégio Martha Falcão. A diretora ressalta que o esporte pode significar uma porta de entrada para um futuro promissor como atleta profissional e representar o Amazonas nas competições regionais, nacionais e até internacionais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Duas escolas de Manaus recebem o projeto Casinha de Livros

Cineclube de Arte exibe filmes de Manacapuru

Inep publica edital com regras para o Enem 2023