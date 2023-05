Spribe: a empresa por trás de vários jogos de apostas online de sucesso

Quem já entrou em um dos muitos cassinos online que se proliferam no Brasil, certamente já se deparou com um jogo chamado Aviator – também conhecido como o jogo do aviãozinho. Este é um dos grandes sucessos dos últimos anos do mercado de iGaming a nível mundial e foi desenvolvido pela empresa Spribe.

O Aviator foi lançado em 2019 e rapidamente se tornou um fenômeno. Atualmente, está presente em centenas de cassinos online em todo o mundo e é um dos mais jogados em vários países. Além disso, o Aviator inspirou o surgimento de outros jogos crash que também se tornaram mundialmente famosos, como o Spaceman e o Blaze Crash, por exemplo. No entanto, a Spribe não é apenas uma empresa de um sucesso só. Em seu pequeno portfólio, com pouco mais de dez jogos, encontram-se outros sucessos como Plinko, Mines, Dices e HiLo.

Como é que um provedor de jogos é capaz de criar tantos jogos virais em tão pouco tempo?

“O sucesso dos jogos desenvolvidos pela Spribe é muito fácil de explicar: são jogos simples, rápidos de entender mesmo para quem nunca entrou num cassino online, e que passam a ideia de que é possível ganhar dinheiro em poucos segundos. Mas as redes sociais também contribuíram para a popularidade dos jogos da Spribe, porque muitos influenciadores recorrem a estes jogos para publicitar os cassinos online com quem têm parceria” afirmou Stephanie Pinheiro, gestora de conteúdos do jogosdeapostas.com, um site especializado em jogos online.

A simplicidade é realmente um fator comum em todos esses jogos e se estende desde a jogabilidade até ao próprio design. Cada jogada também ocorre muito rapidamente, razão pela qual esses jogos são chamados de turbo games. A Spribe parece ter encontrado uma fórmula de sucesso e os fãs de cassino certamente estão ansiosos para que esse desenvolvedor traga novidades para o mercado.

