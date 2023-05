Prefeitura divulga resultado de inscrições das novas vagas de creches da rede municipal

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou, nesta sexta-feira, 26, o resultado da seleção para inscrição nas três novas creches que serão inauguradas no mês de junho e também para as vagas disponibilizadas em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi). O resultado está disponível nos seguintes endereços eletrônicos: https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br/ e https://www.manaus.am.gov.br/semed/. O responsável deve conferir pelo código do aluno.

A secretária de Educação, professora Dulce Almeida, falou que anunciar a lista com nomes das crianças para as novas creches é um momento muito esperado por todos, e esse é um dos compromissos do prefeito David Almeida com a população manauara.

“Nós trabalhamos muito para que esse momento acontecesse. Obedecemos a todos os critérios, que agora não são mais por sorteio, e nós estamos cumprindo com muita satisfação o que nos foi solicitado pelo Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria Geral do Município. Estamos cumprindo uma das metas de campanha do prefeito David para a educação infantil ”, comentou.

Ao todo, foram contempladas 1.380 crianças, nas turmas de maternal 1, 2 e 3, nas quatro unidades de ensino. São crianças de 1 até 3 anos, completos ou a completar até 31 de março do ano vigente, residentes no município de Manaus.

Destas vagas, 612 são para as creches municipais Professora Libania Theodora Rodrigues Ferreira, na rua Carlos Coutinho, conjunto Jardim Versalles, no Planalto, zona Oeste; Dorothea de Souza Braga, na rua Jazira, conjunto Cidadão V, Nova Cidade; e Caio Fábio D´Araújo, na rua Lameque, loteamento Santa Tereza, Santa Etelvina, ambas na zona Norte.

Para a gestora da creche Dorothéa, Daniela Medeiros, todo o corpo docente está ansioso para receber as crianças. “Que felicidade ter mais uma creche funcionando em Manaus e poder atender aquela família que necessita deixar o filho em lugar seguro para poder prover o sustento. Todos nós da creche estamos muito ansiosos para receber essas crianças e tenho certeza de que faremos uma grande mudança na vida desses pequenos”, disse Daniela

Além dessas unidades de ensino próprias, 768 vagas são destinadas à unidade do Sesi, que fechou uma parceria com a Prefeitura de Manaus para oferta de vagas para a educação infantil. A escola fica na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, n° 1.531, Distrito Industrial 1.

“Toda a equipe do Sesi agradece o prefeito David e a secretária Dulce, por nos permitir colaborar com a educação pública municipal. Nossa expectativa é muito grande. Nossos espaços estão preparados para receber todas essas crianças”, falou a gestora da creche, Sinthia Medeiros.

Critérios

Para esse procedimento, foram estabelecidos os seguintes critérios para a seleção das vagas: inscrição no CadÚnico; mãe sob medida protetiva; mãe trabalhadora e mãe adolescente. No caso de empate nesses critérios, foram analisados quatro itens para desempate: menor renda per capita dentro da classificação do CadÚnico, mãe trabalhadora ou sob medida protetiva, menor adolescente e proximidade residencial do candidato à creche desejada ou do trabalho do responsável legal.

A partir da próxima segunda-feira, 29/5, o responsável que teve o nome da criança contemplado nas creches municipais deve ir até a unidade de ensino para efetivar a matrícula, em horário comercial, das 7h30 às 11h e 13h às 17h. O prazo é de três dias, ou seja até a próxima quarta-feira, 31/5, caso não compareça nesse período a vaga vai para o próximo da lista.

Os pais ou responsáveis que fizeram inscrição para a creche Caio Fábio, devem apresentar a documentação na escola municipal Professora Sarah Barroso Cordeiro, na rua Samambaia, Santa Etelvina.

“É muito importante que os pais ou responsáveis não percam o prazo para efetivar a matrícula do filho, e que também levem todos os documentos. Caso percam o prazo, a vaga vai para a próxima criança da lista”, afirmou a gerente de Matrículas, Darlene Liberato.

Já para a unidade do Sesi, devem comparecer nas seguintes datas e horários. Turmas do maternal 1, na segunda-feira, 29/5, das 8h às 15h; maternal 2, terça e quarta-feira, 30 e 31/5, das 8h às 15h; e maternal 3, quinta e sexta-feira, 1º e 2/6, das 8h às 15h.

Para a pré-escola, 1º e 2º período (4 e 5 anos), também no Sesi, são oferecidas 232 vagas. Na matrícula, é necessário levar a carta impressa, disponível no site: www.matriculas.am.gov.br, no horário comercial.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

”Redução de 25% da taxa de esgoto é uma vitória para Manaus”, diz Guedes

Manaus segue sem data definida para instalação de radares eletrônicos, alerta IMMU