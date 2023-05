Com gols de Róger Guedes e retorno de Renato Augusto, Corinthians vence Fluminense em Itaquera

O Corinthians, enfim, voltou a vencer. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo bateu o Fluminense por 2 a 0 na tarde deste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Os gols do Timão foram anotados por Róger Guedes e a partida contou com o retorno do meia Renato Augusto aos gramados depois de 52 dias de ausência por conta de problemas físicos.

Com o triunfo, o Corinthians escapou da zona de rebaixamento. O Timão chegou aos oito pontos e alcançou a 14ª posição do Brasileirão. Já o Fluminense de Fernando Diniz ficou na 5ª colocação, com 13 unidades.

Agora, o Corinthians recebe o Atlético-MG na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense, por sua vez, encara o rival Flamengo na quinta, às 20 horas.

O jogo

O primeiro tempo seguiu o script esperado. O Fluminense dominou a posse de bola , enquanto o Corinthians se posicionou em bloco recuado, especulando nos contragolpes. No início de jogo, o Timão se comportou bem e sofreu pouco, mas a partir da metade da primeira etapa o Tricolor Carioca cresceu com finalizações perigosas.

Aos 25 minutos, Ganso serviu Lima pelo lado direito, que passou para Samuel Xavier com perigo, para defesa de Cássio. Logo em seguida, André finalizou de fora da área no canto esquerdo mas contou com nova intervenção do camisa 12. Enquanto isso, o Corinthians buscava bolas esticadas para Adson pela direita ou para a dupla de ataque, com pouco sucesso.

O segundo tempo começou em ritmo diferente. O Corinthians adiantou as linhas de marcação e passou a trazer problemas para a saída de bola do Fluminense. Aos cinco minutos, o Timão teve sua primeira grande chance no jogo: Maycon encontrou espaço por dentro, conduziu e finalizou de fora da área para defesa de Fábio.

A melhora do Corinthians foi premiada aos 14 minutos. Roni inverteu jogo para Matheus Bidu, que encontrou campo e cruzou para Yuri Alberto, que tocou para Róger Guedes completar, sozinho, para o fundo das redes.

Aos 26 minutos, um momento especial aconteceu na Neo Química Arena: Renato Augusto voltou aos gramados depois de 52 dias afastados por conta de uma lesão no joelho. A entrada do camisa 8 inflamou o estádio, que já sentia uma melhora do Timão na partida.

Nos minutos finais, o Fluminente intensificou uma pressão com as substituições ofensivas do técnico interino Eduardo Barros, mas o Corinthians conseguiu se segurar no campo de defesa e ainda ampliar o placar nos acréscimos, novamente com Róger Guedes. O camisa 10 completou cruzamento de Fagner, de cabeça, e sacramentou o triunfo do Timão.

