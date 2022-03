Jovem é morto a tiros enquanto esperava frango assar em restaurante de Manaus

O autor dos disparos gritou o nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e fugiu do local

Manaus (AM) – Keven Lucas dos Santos de Sousa, de 18 anos, foi assassinado a tiros, na tarde de domingo (6), no momento em que aguardava um frango assar em um restaurante, localizado na rua Ladeira da Esperança, bairro Mutirão, zona Norte da Capital. Durante a ação criminosa, um pastor ficou ferido.

Segundo relatos de testemunhas, era por volta das 14h, quando o jovem chegou ao local e pediu um almoço, no momento em que estava aguardando o pedido, um homem, não identificado, chegou no local a pé e efetuou diversos tiros contra ele.

Ainda conforme as informações, o autor dos disparos gritou o nome da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e fugiu do local. Um pastor que almoçava com a família acabou sendo baleado.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, após dar entrada na unidade de emergência, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O pastor também foi encaminhado para a unidade hospitalar, recebeu atendimento, e não corre risco de morte.

Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga (DEHS) investiga o assassinato.

