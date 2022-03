Dupla é presa com arsenal de armas a caminho do aniversário de comparsa, em Cacau Pirêra/AM

Manaus (AM) – Dois homens de identidade não reveladas, de 21 e 29 anos, foram presos, na tarde desta quinta-feira (3), portando armas de fogo. A prisão ocorreu na rua Três, no bairro Nova Veneza, no Distrito de Cacau Pirêra (distante a 18 quilômetros de Manaus), pertencente a Iranduba.

De acordo com os policiais militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM), uma denúncia anônima relatou que um grupo criminoso estava no local referido, transportando armas para uma suposta “base da criminalidade”. Ainda conforme a denúncia, a entrega do armamento seria realizada onde aconteceria a festa de aniversário de um líder do tráfico da região.

Os policiais se dirigiram até o local mencionado, onde identificaram dois suspeitos. Ao realizar a abordagem à dupla, foi encontrado dois revólveres calibre 38. Durante o procedimento policial, os infratores relataram que tinham mais armamentos escondidos.

Com base nas informações, a equipe policial encontrou mais dois revólveres do mesmo calibre, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 20, e 17 munições calibre 38. Diante dos fatos, os criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados para o 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde estão à disposição da Justiça.

Edição: Leonardo Sena

