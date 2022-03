Manaus (AM) – Um suspeito de estupro foi espancado brutalmente em uma área de mata do bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus.

Vídeos que circulam nas redes sociais, neste domingo (6), mostram o suspeito de estupro, ainda não identificado, sendo espancado e recebendo vários golpes de perna-mancas no “Tribunal do Crime”.

Nas imagens, os criminosos relatam que o homem havia estuprado uma criança de 10 anos e, por isso, iria morrer. O ato teria acontecido dentro de um terreno no bairro.

Ainda no vídeo, a suposta mãe da criança aparece e também bate no rosto do homem, falando: “Eu te avisei!”.

Até o momento, não foi possível saber se ele, de fato, foi morto ou não.

