Um Atentado à liberdade

“Nosso mundo virou de cabeça para baixo”, disse o correspondente-chefe Stuart Ramsay, da rede americana Sky News, depois der ser ferido, juntamente com um colega jornalista, em uma emboscada de tiros disparados por soldados russos quando cumpria o seu trabalho de cobertura da invasão da Ucrânia.

O absurdo incidente ocorreu na segunda-feira da semana passada, ocasião em que Ramsay e sua equipe buscavam sair de Kiev, capital da Ucrânia, bombardeada pelos russos. Ao todo, eram cinco jornalistas, sendo que dois foram alvejados pelos militares russos.

De nada adiantou Ramsay e seus colegas se identificarem como jornalistas que estavam ali, no epicentro da guerra, realizando o nobre dever de informar o mundo sobre os acontecimentos no Leste Europeu. O vídeo acerca do incidente, exibido no sábado (5), correu o planeta, indignando a opinião pública internacional.

Sabe-se que o jornalista que cobre conflitos armados é protegido pelas regras do Direito Internacional Humanitário (DIH). Mas, tristemente, as regras vêm sendo ignoradas de modo deliberado. Foi assim na invasão norte-americana no Iraque e foi assim também durante o conflito envolvendo os Estados Unidos no Afeganistão.

É necessário que a questão seja discutida nas instâncias devidas, na ONU (Organização das Nações Unidas), inclusive. Os jornalistas que cobrem guerras, até pela natureza do seu trabalho, não podem continuar sendo feridos ou mortos e tudo ficar por isso mesmo. Russos, ucranianos, norte-americanos e outros precisam respeitar as normas do DIH, cessando os atos de violência contra os profissionais de comunicação.

