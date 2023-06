Cursos tecnológicos auxiliam na qualificação e podem agilizar entrada no mercado de trabalho

Com o crescimento acelerado da área de tecnologia e a falta de mão de obra qualificada, o país precisa de profissionais para preencher vagas de emprego, mesmo mostrando aumento na taxa de desemprego que saltou de 7,9%, registrado no último trimestre de 2022 para 8,8%, no primeiro trimestre de 2023, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD) Contínua trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Outro dado preocupante aparece no relatório ‘Programa de Talentos em Tecnologia’, do Google for Startups e da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), que mostra que o Brasil registrará, até 2025, um déficit na ocupação de 530 mil vagas em áreas ligadas ao setor da tecnologia. De acordo com a pesquisa, além de fatores sociais e culturais existentes no ambiente corporativo, a falta de qualificação profissional contribui para o não preenchimento dessas oportunidades pelos candidatos.

O desenvolvimento contínuo de habilidades comportamentais (soft skills) e conhecimentos técnicos (hard skills), além do domínio no inglês, é fundamental aos postulantes às vagas em tecnologia e pode contribuir na empregabilidade do candidato, segundo especialistas e estudantes que participam de cursos de qualificação da Escola Interativa, um dos programas educacionais profissionalizantes do Senac-AM.

Professor e coordenador do Centro Especializado de Informática (CEI) do Senac-AM, Abrahim Baze Jr. afirma que a constante qualificação permite ao profissional novas oportunidades de contratação no cenário nacional e até internacional, em áreas cada vez mais abrangentes como programação, design, e desenvolvimento back-end e front-end.

“Temos um mercado muito grande e com inúmeras possibilidades, e um plano de carreira deve ser construído desde cedo. E, assim como o profissional de qualquer área, o candidato às vagas em tecnologia tem que estudar o tempo todo. Se a empresa for humanizada e tiver uma visão de futuro, irá potencializar os seus melhores pontos e te chamar para trabalhar”, pontua.

De acordo com o professor do CEI, Achnaton Rabelo, em momentos-chave, como no decorrer de uma entrevista de emprego, as habilidades técnicas serão exigidas pelos recrutadores. Por isso, o aprimoramento constante das hard skills é considerado essencial.

“A demanda por profissionais da área tem crescido praticamente no mundo todo, principalmente na área de desenvolvimento de sistemas. Para quem trabalha com tecnologia, é ainda mais importante ter o conhecimento em um segundo idioma porque muitas ferramentas e comandos são em inglês. Esses talentos são absorvidos pelas empresas, por exemplo, em seus programas de trainees”, indica.

Integração: estudante e mercado de trabalho

Aluna do curso de tecnologia da informação do Senac-AM, Mauriene Caldas, 20, afirma que além do conhecimento técnico, as soft skills trabalhadas durante os cursos técnicos estimulam o pensamento crítico e o diálogo propositivo.

“Programação para mim é algo dinâmico. É bem interessante aprender coisas e é uma experiência nova porque nos comunicamos e debatemos ideias diferentes aqui no curso. A cada dia e a cada momento, a área da tecnologia está avançando e é preciso ficar atualizado constantemente”, cita.

Outro estudante do curso de tecnologia da informação, Gabriel Cardozo, 18, diz que as habilidades interpessoais, em conjunto com o conhecimento técnico, formam um profissional cada vez mais apto.

“Existem muitas pessoas que dizem que não é necessário fazer uma faculdade ou estudar numa instituição para você se tornar um programador ou algo assim. Há sim a questão técnica, e há a questão interpessoal, em que você vai lidar não apenas com o programa ou com a máquina, mas com as pessoas que fazem a utilização disso”, acrescenta.

Flexibilidade: na Escola Interativa, o aluno escolhe grade e horário

Para auxiliar na qualificação profissional dos candidatos, o Senac-AM, por meio da Escola Interativa, disponibiliza ao público a oferta de cursos livres com rápida duração nas unidades do CEI (bairro Chapada), no CEP José Tadros (Cidade Nova) e nos polos do Senac-AM localizados em cinco municípios no interior do Amazonas.

Elaborados em um formato flexível de metodologia, os cursos da Escola Interativa são adaptáveis à rotina dos estudantes. Com a praticidade de montar os seus próprios horários de aprendizado dentro e fora de sala de aula, os alunos possuem acesso a modernos laboratórios multimídia e infraestrutura.

A validação das inscrições, consulta completa dos cursos e datas disponíveis na Escola Interativa, e demais informações podem ser feitas através do site: https://am.senac.br/para-voce/cursos-livres/.

