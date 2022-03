Vereadora Brena Dianná reforça importância de CPI da Amazonas Energia

Parintins (AM) – Na manhã desta segunda-feira (07) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) itinerante da Amazonas Energia aconteceu na Câmara Municipal de Parintins a fim de proporcionar a possibilidade da população local se manifestar sobre o tema que tem mobilizado a população da capital, mas que também afeta os habitantes do interior.

O presidente da CPI, deputado Sinésio Campos (PT), relembrou as ações da Amazonas Energia durante a pandemia com os cortes ilegais, infringindo Lei aprovada na Assembleia do Estado do Amazonas (Aleam), que proíbe a interrupção do fornecimento durante este período.

“Essa CPI é importante para reforçarmos que essas situações afetam a qualidade de vida da nossa população parintinense. Muitos são os serviços que são prestados no município, mas com relação à energia ainda há muito descaso, muitas irregularidades que precisam ser fiscalizadas e é emergente tomar medidas para que essa situação não tenha continuidade. A população já está cansada desse descaso permanente. Na oportunidade, ressalto que existem irregularidades por parte de outros órgãos”, afirmou a vereadora Brena Dianná (PSD).

As fiscalizações da atuação da Amazonas Energia não têm acontecido por causa da fragilidade do quadro de servidores do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM). O representante do órgão afirmou durante a sessão no plenário, que o Procon não dispõe de corpo técnico instalado no município. Conta apenas com um representante, o que não permite a fiscalização e punições, contribuindo para ocorrência de desserviço, omissão e irregularidades.

“Quando a população busca o órgão para fazer uma denúncia, não existe retorno desse órgão que está ali para defender os interesses da população parintinense. Então, solicito também à CPI da Energia aqui no município, no sentido de exigir a continuidade desses serviços a fim de melhorar os serviços prestados pela Amazonas Energia, pelo Procon e também pela prefeitura municipal, a qual cabe atender a população com a iluminação pública de qualidade”, defendeu Dianná.

A vereadora também salientou que a fiscalização deve resultar em punições para combater a rotina de más serviços prestados.

“E melhor do que chamar os responsáveis, é puní-los, pois tenho certeza de que quando se é responsabilizado pela omissão e irregularidade, essa situação não terá mais continuidade. O rigor garantirá a melhoria e solução desse problema que já se estende por muitos anos. A gente tem o dever e o direito de solucionar e acabar com todas essas irregularidades que que vêm acontecendo no município”, salientou a vereadora Brena.

Na oportunidade, a parlamentar municipal entregou ofício ao presidente da CPI, deputado Sinésio Campos, solicitando que a comissão também fique alerta para os demais órgãos envolvidos a fim de manter acompanhamento e fiscalização efetiva dos serviços prestados à população parintinense.

