CPI da Amazonas Energia constata que concessionária reteve verba de Barcelos

Barcelos (AM) – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia realizou, na sexta-feira (18), a 25ª reunião itinerante, no município de Barcelos. Após depoimentos, constatou que a concessionária reteve, indevidamente, R$ 736 mil reais, nos últimos anos, sobre o valor destinado à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), devido a uma dívida da cidade junto à empresa, prática também conhecida como encontro de contas.

Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB/AM), Nicolas Gomes, disse que “apesar de Barcelos ter outras dívidas com a Amazonas Energia, não pode descontar o valor do débito em cima da Cosip, uma vez que o tributo tem o objetivo, exclusivamente, de custear o serviço de iluminação pública, em ruas e avenidas”.

De acordo com informações da própria prefeitura de Barcelos, aproximadamente, R$ 736 mil reais já foram subtraídos dos cofres públicos com relação à Cosip. Inclusive, em 2019, o município ingressou com uma ação judicial (processo de n° 0000149 – 04.2019.8.04.2601) para reaver as receitas provenientes dessa contribuição. Segundo o prefeito da cidade, Edson Mendes (MDB), “não há lei municipal vigente que autorize essa prática”.

“As denúncias que foram feitas aqui são gravíssimas, como a apropriação indevida da taxa de iluminação pública, a Cosip. O que a empresa está fazendo em Barcelos é crime, pois o encontro de contas não é permitido por lei. Além disso, a população sofre com os apagões constantes, tarifas abusivas e o abandono do Programa Luz Para Todos”, comentou o presidente da CPI da Amazonas Energia, deputado estadual Sinésio Campos (PT).

Além da população, participaram da reunião o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/AM), Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem/AM), a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/AM, o prefeito de Barcelos, Edson Mendes, entre outros órgãos.

Programa Luz Para Todos

Conforme dados repassados pela secretária de Assistência Social de Barcelos, Dayana Colares, o município tem um total de 43 comunidades, com 1.042 moradores que deveriam ser atendidos pelo Programa Luz Para Todos. Entretanto, 4 são contempladas, como Ataiana, Manacauaca, Dom Pedro II e Cauburis, beneficiando apenas 200 pessoas.

Tarifa Social de Energia Elétrica

Outra questão constatada pela CPI da Amazonas Energia é que de 12.590 pessoas inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) de Barcelos, apenas 1.657 têm acesso à tarifa social de energia elétrica. Os dados são referentes ao mês de novembro de 2021, repassados pela secretaria de Assistência Social do município.

Próxima CPI Itinerante

A 26ª reunião itinerante da CPI da Amazonas Energia será realizada na segunda-feira (21), às 17h, no CSU do Parque 10, zona Centro Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

Edição: Lucas Henrique

