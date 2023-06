Presidente Lula concordou que BNDES custeie gasoduto na Argentina

Em visita oficial ao Brasil do presidente argentino, Alberto Fernández, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) financie um gasoduto no país vizinho.

“Fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES à exportação de produtos para a construção do Gasoduto Presidente Néstor Kirchner”, afirmou o petista no Palácio do Planalto.

Durante discurso, o mandatário brasileiro abordou o “Plano de Ação e Relançamento da Aliança Estratégica” acordado com Fernández.

Como parte desse projeto, Lula explicou que “estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina”. “Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países porque esses oferecem crédito e nós não”, concluiu.

*Com informações do istoé

