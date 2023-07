Homens são presos com 32 kg de droga em aeroporto no interior do AM

Cerca de 32 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos no aeroporto de Japurá, no interior do Amazonas, na quarta-feira (5). Os dois homens que transportavam a droga, um de 24 e outro de 34 anos, foram presos pelos policiais do Batalhão de Choque, em cumprimento à operação Hórus/Fronteira Mais Segura.

De acordo com os policiais, a equipe estava em patrulhamento, quando decidiram realizar uma revista aos passageiros de uma aeronave particular. O avião tinha como rota Japurá/Porto Velho, trajeto esse com histórico de ser usado pelo tráfico.

Durante a revista, os policiais encontraram em duas malas 30 tabletes de maconha do tipo skunk, que totalizaram cerca de 32 quilos. Foram apreendidos, ainda, dois relógios, dois celulares e seis cartões bancários. A polícia estipulou ter causado prejuízo de cerca de R$ 636 mil ao crime.

Os responsáveis pelas malas foram identificados e presos. A dupla foi encaminhada para a 59ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Japurá.

*Com informações da assessoria

