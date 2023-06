Drogas e armas são apreendidas durante revista em presídio de Parintins

Todas as celas do ambiente foram inspecionadas

Os agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e os policiais militares do município de Parintins, apreenderam, durante uma revista de rotina realizada na última quinta-feira (22), drogas e armas de fabricação caseira dentro do ambiente prisional.

A Seap não informou a quantidade de objetos apreendidos, mas pontuou que a ação faz parte do cronograma pré-estabelecido, principalmente nas vésperas do Festival de Parintins.

Todas as celas do ambiente foram inspecionadas pela equipe de segurança do município.

Leia mais

Governo anuncia recursos para construção de dois presídios no Rio

Fuga é frustrada após descoberta de dois túneis em cela de presídio de Manaus

De dentro de presídio, líder do tráfico ordena retorno de criminosos para o Rio de Janeiro