Traficante tenta fugir, mas é preso vendendo drogas na Compensa

Um homem foi preso vendendo drogas no beco São José, bairro Compensa 2, Zona Oeste da capital amazonense, durante a madrugada deste domingo (18).

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informaram que receberam uma denúncia anônima relatando que pessoas estavam consumindo drogas no beco. Com a chegada da polícia no local, o homem tentou fugir, mas acabou sendo preso pela equipe da Cicom.

Durante a revista, os agentes de segurança encontraram uma quantia de 14 reais em seu bolso, e no local ainda encontraram um pacote com 50 trouxinhas de supostamente maconha embaixo de uma pedra.

O traficante foi preso e encaminhado ao 19º DIP para procedimento padrão.

Leia mais

Receita Federal apreende drogas e dinheiro falso em Manaus

Preso líder de facção que controlava quase R$ 500 mil do tráfico de drogas em Manaus

Brasileira presa com droga na Indonésia é condenada a 11 anos