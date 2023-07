Suframa visita fábricas do grupo Rubberon no Polo Industrial de Manaus

O objetivo da Suframa é fomentar interações com a comunidade empresarial

Manaus (AM) – Duas empresas que hoje integram o grupo Rubberon receberam a visita da Suframa, na quarta-feira (5), no Polo Industrial de Manaus (PIM): a Rubberon Indústria, Comércio e Exportação S.A. e a Nortebag Ltda. Ambas trabalham com produtos plásticos e funcionam no mesmo complexo, numa área de 47 mil metros quadrados, localizada na avenida Buriti, Distrito Industrial, zona Sul.

A Rubberon desenvolve atividades na fabricação e comercialização de compostos de rotomoldagem, de PP (polipropileno) e PE (polietileno). Já a Nortebag atua na produção de fios, tecidos, sacos e big bags. Juntando as duas, a produção mensal é de 10 mil toneladas por mês, resultado de uma atividade realizada em três turnos, de domingo a domingo, por aproximadamente 500 funcionários.

A visita da Suframa foi conduzida pelo superintendente Bosco Saraiva e técnicos da Autarquia. O objetivo é fomentar interações com a comunidade empresarial, fortalecer a articulação com o setor produtivo e promover o fortalecimento do ambiente de negócios na região.

Em termos de expansão, o grupo Rubberon já investiu cerca de R$ 200 milhões nos últimos cincos anos e deverá inaugurar, ainda nas próximas semanas, a nova Fábrica de Borracha da Amazônia. O projeto funcionará no município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus) com um apelo social, que prevê beneficiar 2,7 mil ribeirinhos e gerar renda para as famílias.

Além do grupo Rubberon, a Suframa já visitou este ano as duas unidades produtivas da Semp TCL no (PIM), e a Multilaser. Segundo a Autarquia, o mesmo procedimento ainda será feito junto a empresas dos ramos de informática, químico, duas rodas, entre outros.

*Com informações da assessoria

