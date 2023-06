Em 2023, Polo Industrial de Manaus fecha quadrimestre com faturamento de R$ 55 bilhões

Primeiros quatro meses do ano indicam crescimento de 3,98% em relação ao resultado obtido no mesmo intervalo do ano passado

Manaus (AM) – O Polo Industrial de Manaus (PIM) faturou R$ 55,75 bilhões nos primeiros quatro meses de 2023, representando crescimento de 3,98% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado (R$ 53,61 bilhões). Em dólar, o faturamento também registrou aumento, este de 2,04%, quando comparados os montantes registrados entre janeiro e abril deste ano (US$ 10.93 bilhões) com o mesmo período de 2022 (US$ 10.72 bilhões).

No primeiro quadrimestre do ano, as empresas do PIM registraram exportações de US$ 194.70 milhões, o que representa crescimento de 23,06% em relação ao mesmo intervalo de 2022 (158.23 milhões).

Já com relação aos indicadores de mão de obra, o PIM empregou em abril 106.790 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, resultado bastante similar ao verificado em igual mês do ano passado (106.569 trabalhadores). Somados os quatro primeiros meses de 2023, a média mensal de empregos no ano está situada em 109.508 trabalhadores.

Segmentos e produtos

Bens de Informática (faturamento de R$ 14,85 bilhões e participação de 26,64%), Eletroeletrônico (faturamento de R$ 10,53 bilhões e participação de 18,89%) e Duas Rodas (faturamento de R$ 10,02 bilhões e participação de 17,97%) foram os três principais segmentos do PIM em representatividade de faturamento no primeiro quadrimestre do ano. Destes, o segmento de Duas Rodas foi o que se mostrou mais aquecido, registrando crescimento de 28,83% no faturamento entre janeiro e abril de 2023 na comparação com o mesmo intervalo do ano passado.

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM, os maiores destaques no primeiro quadrimestre do ano foram televisores com tela LCD e OLED, com 4.264.669 unidades produzidas e aumento de 42,57% na comparação com o mesmo intervalo de 2022; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 535.750 unidades produzidas e aumento de 20,76%; telefones celulares, com 5.278.176 unidades produzidas e aumento de 3,57%; condicionadores de ar do tipo split system, com 1.279.520 unidades produzidas e aumento de 37,21%; condicionadores de ar de janela ou de parede de corpo único, com 51.651 unidades produzidas e aumento de 134,03%; receptores de sinal de televisão, com 1.068.109 unidades produzidas e aumento de 112,21%; e aparelhos de barbear, com 609.897 unidades produzidas e aumento de 21,24%.

Avaliação

De acordo com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, o Polo Industrial de Manaus registrou até abril médio mensal de faturamento de aproximadamente R$ 14 bilhões e, se essa tendência se mantiver, a expectativa é de que as fábricas incentivadas da Zona Franca de Manaus possam consolidar mais um recorde de faturamento global ao final de 2023.

“Temos diversos segmentos com crescimento de faturamento, em especial os polos Eletroeletrônico e de Duas Rodas, sendo muito importantes para a atração de investimentos, a geração de empregos e a produtividade em geral da Zona Franca de Manaus. Esperamos que esse contexto favorável possa ter continuidade e que os indicadores do PIM sejam ainda mais expressivos ao longo dos próximos meses”, afirmou Saraiva.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresas devem tornar ambiente mais inclusivo para pessoas LGBTQIA+, diz gerente de ONG

Empresários destacam a importância de apoiar projetos culturais

Concessionária Royal Enfield inaugura loja em Manaus com boutique